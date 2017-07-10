Пограничники задержали браконьеров при помощи вертолёта

11 Июля 2017 года, 11:07

МУРМАНСК/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в акватории Баренцева моря в исключительной экономической зоне Российской Федерации с применением корабля 1 ранга проекта 22100 «Полярная звезда» береговой охраны, а также сил специально назначения и авиации пресечена противоправная деятельность рыболовецкого траулера М-0514 «Омега»(судовладелец ООО «Нордфлот», г. Мурманск), связанная с незаконной добычей и оборотом камчатского краба.

«Для принудительной остановки судна, которое попыталось скрыться от пограничников и в движении избавиться от незаконно добытых биоресурсов, с пограничного сторожевого корабля в воздух был поднят вертолёт со спецназом на борту», – отмечается в сообщении пограничников.

В ходе задержания экипаж траулера попытался воспрепятствовать законным действиям пограничников - в целях недопущения высадки с вертолёта капитан увеличил ход и прибег к опасному маневрированию.

Несмотря на оказанное сопротивление, а также благодаря профессионализму и мастерству сотрудников береговой охраны, высадка на борт траулера завершилась успешно. Все участники противоправной Деятельности были задержаны. В ходе первичного осмотра, поднявшейся на борт инспекторской группой, в трюмах судна обнаружено более 1/2 тонны продукции из незаконно добытого камчатского краба.

На следующий день судно в сопровождении пограничного сторожевого корабля «Полярная звезда» доставлено в порт Мурманск для проведения разбирательства.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении капитана промыслового судна по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В отношении юридического лица - о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Также будет дана правовая оценка действиям экипажа траулера, выразившимся в неповиновении законному требованию сотрудников Пограничного управления.