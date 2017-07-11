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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Виктор Георги
Виктор Георги:

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Главная » НОВОСТИ » Перерасчёт за тепло на четверть миллиона
 
 
 
 
11 Июля 2017 года, 11:24

Перерасчёт за тепло на четверть миллиона


КАНДАЛАКША/ 11 июля – Жителям двух домов в Кандалакше вернули более 260 тыс. руб. за отопление. Такая экономия сложилась в течение года расчетов по теплосчетчикам. В одном из домов сумма возврата составила порядка 1100 рубей (24 рубля на квадратный метр), в другом – более 6000 рублей (134 рубля на квадратный метр).

В соответствии с порядком расчетов, установленным Постановлением Правительства Мурманской области, отопление оплачивается равными частями в течение 12 месяцев. Наличие в доме теплосчетчика исключением не является. В течение года жильцы рассчитываются за отопление «по среднему». За основу берется прошлогодний объем, который показал прибор учета. Затем поставщик тепла сравнивает, сколько энергии дом потребил в текущий период, а сколько - уже оплатил. Разницу отражает в квитанциях в виде разового перерасчета, т.е. - корректировки. Так, если дому потребовалось меньше тепла на обогрев - собственников ожидает возврат средств. Если больше - то доначисление. Распространенные причины крупных доначислений: зима холоднее предыдущей; фасады, кровля, окна, инженерные сети в доме должным образом не утеплены; количество поступающего в дом тепла не регулируется управляющей компанией (дом «забирает» энергии больше, чем требуется); утечки и порывы в инженерных сетях. Согласно действующему законодательству управляющая компания обязана минимум раз в год предлагать жителям мероприятия, которые повысят энергоэффективность дома.

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