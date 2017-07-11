«Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале

11 Июля 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 11 июля – Вышел в свет очередной выпуск регионального делового журнала «Мурманская миля». В него вошли интервью с руководителями органов исполнительной власти Мурманской области, представителями науки и бизнеса, репортажи о достижениях в области заполярной энергетики, образования, культуры и международных отношений. Интересные события деловой и светской жизни и много того, о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале «Мурманская миля».

В этом году 90-летие своего образования как административно-территориальная единица отмечает Кольский район. Внушительный юбилей и знаменательное событие. Истории и современной жизни Кольского района посвящен центральный раздел нашего выпуска.

В преддверии юбилея глава администрации Кольского района Александр Лихолат рассказал «Мурманской миле» о том, с какими показателями экономика муниципального образования подходит к юбилею. Материал «ЦИФРЫ ГОВОРЯТ ЗА СЕБЯ САМИ».

Город Кола вот уже 90 лет столица Кольского района, его административный центр. Небольшие улочки, много тротуаров, много небольших зеленых скверов. Город комфортен для всех жителей Кольского района, которые приезжают сюда, чтобы получить консультации и помощь, отдохнуть и приобрести товары. О прошлом и настоящем столицы Кольского района рассказала глава администрации муниципального образования Светлана Чукарева. Материал «КОЛА ДРЕВНЯЯ И СОВРЕМЕННАЯ».

На посту главы администрации города Колы Андрей Виноградчий чуть больше месяца. Андрей Анатольевич рассказал «Мурманской миле» о своей работе на новом поприще и об основных задачах, которые предстоит решать в самом ближайшем будущем. Материал «КОМФОРТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО».

Поселок Мурмаши на пороге своего юбилея. В следующем году ему исполнится 80 лет. О том, чем встретят эту дату мурмашинцы, «Мурманской миле» рассказала глава администрации муниципального образования Татьяна Баженова, которая работает на этом посту с декабря 2014 года. Материал «ВОТ ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ!».

Нынешний созыв Совета депутатов муниципального образования городское поселение Молочный избран в 2014 году. За период его деятельности проделана немалая конкретная работа. В интервью «Мурманской миле» глава администрации МПГП Молочный Ольга Непеина рассказала, какие вопросы решало и решает руководство поселка. Интервью «С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ».

В этом году 85-летие отмечает муниципальное образование - сельское поселение Пушной. Официальной датой является 23 августа, но из-за сезона отпусков принято решение перенести празднества на 15-16 сентября. Глава сельского поселения Пушной Владимир Васильевич Исаев любезно согласился рассказать, чем сейчас живет подотчетное ему муниципальное образование, что волнует его жителей и какие проблемы являются самыми животрепещущими. Статья «К ЮБИЛЕЮ ПУШНОЙ ПРЕОБРАЗИТСЯ».

В Кольском районе, наверное, не найдется человека, который не был бы знаком с деятельностью компании «Фаворит». Эта организация не просто занимается пассажирскими перевозками, но и проявляет себя в общественно значимых событиях в самом большом по площади районе Мурманской области. О деятельности предприятия «Мурманской миле» рассказал руководитель ООО «Фаворит» Андрей Самохин. Материал «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ».

Владимир Блинский сделал и делает для северян немало. Достаточно лишь сказать, что на собственные средства с нуля построил две церкви: храм Владимирской иконы Божией матери в Мурмашах и церковь Святой Великомученицы Варвары в Минькино. При этом он далек от политики, во властные структуры не лезет, да и вообще человек не публичный. И в этой связи совершенно не понятно, почему вокруг его имени ходит столько легенд, чтобы не сказать сплетен...

«Мурманской миле» удалось получить информацию о прошлом и настоящем бизнесмена из первых рук и развеять многочисленные слухи и кривотолки. Интервью «В ЧУДЕСА Я НЕ ВЕРЮ. НУЖНО ПРОСТО МНОГО РАБОТАТЬ».

Одним из крупных и важных для всего региона промышленных предприятий в Кольском районе является Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС. О текущих задачах и перспективах энергетиков мы побеседовали с директором филиала «Кольский» ПАО «ТГК1» Станиславом Назаровым. Интервью «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ».

Директор филиала ПАО «МТС» в Мурманской области Оксана Терехова рассказала «Мурманской миле» о диджитализации компании и наиболее перспективных направлениях развития телекоммуникационного бизнеса. Материал «НА ПОРОГЕ ЦИФРОВОГО МИРА».

Как известно, нынешний год - Год экологии в России. А в апреле президент России утвердил стратегию экологической безопасности страны на ближайшие пять лет. Поэтому приезд специалистов министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области на базу флота Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ) в поселок Минькино на западном берегу Кольского залива и посещение научно-исследовательского судна «Геолог Дмитрий Наливкин» случайным назвать трудно. Капитан Вячеслав Чаукин показал гостям судно, рассказал о методике геофизических работ в Арктике, о быте моряков и ученых на борту в долгих плаваниях, сделав упор, разумеется, на природоохранной стороне дела. Материал «С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИНИ-СИСТЕМОЙ НА БОРТУ».

Российско-норвежские международные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в прибрежной акватории Баренцева моря проводятся ежегодно, поочередно на российской и норвежской территории. В пятый раз тренировочные мероприятия состоялись 11 мая в акватории Кольского залива, в районе поселка Мишуково. Основная их цель - отработка взаимодействия различных служб и ведомств на случай возникновения ЧС. Насколько слаженно и четко взаимодействовали российские и норвежские спасатели, оценил корреспондент журнала «Мурманская миля». Материал «ОПЕРАЦИЯ – ЛИКВИДАЦИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОСТИГНУТО, НО ВОПРОСЫ ПОКА ОСТАЮТСЯ».

В этом году 45-летие празднует ОАО «Морская Арктическая геологоразведочная экспедиция» (МАГЭ) - одна из ведущих российских компаний, работающих на Арктическом шельфе. И не только на шельфе! Читатель познакомится с репортажем о деятельности сухопутного подразделения МАГЭ в далекой Ненецкой тундре. Участники сухопутно-сейсморазведочной партии МАГЭ съехались сюда с просторов всей страны. Некоторые из них начинали свою трудовую биографию на Северах еще в СССР - великой геологической державе мира. Специальный репортаж «СБОРНАЯ РОССИИ ПО ГЕОФИЗИКЕ».

Немногие даже из коренных мурманчан знают о том, что в Мурманске уже на протяжении тридцати лет выпускники Школы профессионально-технического обучения «Арктикморнефтегазразведки» АО «Зарубежнефть» работают в самых разных уголках России и всей планеты.

Директор учебного заведения Борис Соколов провел журналистов «Мурманской мили» по всем аудиториям и лабораториям своей вотчины. Материал «МЫ ВЫПУСКАЕМ «ЗОЛОТОЙ ФОНД» АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА».

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций МАГУ Людмила Львовна Иванова любит находить интересные формы для практических занятий с учебной целью. Как она сама признается, содержательный «микс» - ее излюбленный жанр. Именно таким получился большой литературно-антропологический семинар «Человек мера всех вещей: видимых и невидимых», на котором удалось побывать и «Мурманской миле». Репортаж «АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО ТВОРЕЦ, ОСОБЕННО В ЮНОСТИ».

Информационных поводов для интервью с главным режиссером Мурманского областного драматического театра, заслуженным деятелем искусств России Султаном Абдиевым предостаточно. В этом году главреж отметит круглую дату - 20 лет работы в Мурманске. Отдельная тема для разговора - закрытие театрального сезона. И, наконец, последняя в этом сезоне премьера, спектакль по пьесе Юрия Полякова «...Будем жить как боги?..».

Говорим мы, конечно, и о творческом поиске, и о нравственных ориентирах, многие из которых утрачены в современном мире, о чем не может не сожалеть неравнодушный к происходящему человек. Интервью «СПЕКТАКЛИ ДЛЯ МЕНЯ, КАК ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».

Санаторий «Тамара» начал работать в 1994 году в качестве профилактория для медицинских работников. В 1996 году он получил статус санатория, а в 2002 году преобразован в ООО «Санаторий «Тамара». Он располагается в экологически чистом районе Мурманска и оборудован самой современной лечебной базой. За годы работы санатория здесь получили медицинских услуги самого широкого спектра десятки тысяч жителей Мурманской области. Материал «САНАТОРИЙ «ТАМАРА» - ЗДРАВНИЦА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ».