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Главная » НОВОСТИ » В «Ростелекоме» назвали дату старта биометрической идентификации россиян
 
 
 
 
11 Июля 2017 года, 12:12

В «Ростелекоме» назвали дату старта биометрической идентификации россиян


РОССИЯ/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – В 2018 году российские банки начнут полноценное внедрение единой биометрической системы идентификации клиентов, пишет РБК. После этого она может использоваться в медицине, образовании и ретейле.

Министерство связи и массовых коммуникаций утвердило концепцию и «дорожную карту» по созданию в России Единой биометрической системы, рассказал Иван Беров, директор проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома», который выступает подрядчиком по созданию системы.

Согласно утвержденному плану проекта, испытания и выбор решений для него должны завершиться к середине октября этого года. К этому же сроку банки, с которых начнется внедрение системы, должны получить возможность тестировать регистрацию биометрических образцов. Завершить все тесты банки и «Ростелеком» должны будут до конца года. Дата полноценного запуска системы в 2018 году будет зависеть от готовности банков и законодательной базы.

По словам Берова, верификация пользователей в рамках биометрической системы будет проводиться по изображению лица и голосу: для подтверждения личности необходимо будет записать онлайн-видео, произнеся перед камерой требуемую системой фразу.

«Выбор способа идентификации определялся исходя из множества факторов, в том числе простотой и массовой доступностью, стоимостью необходимого оборудования, сложностью и безопасностью самого процесса. При этом было выбрано два параметра, чтобы было понятно, что перед вами живой человек, а не фото, видео- или аудиозапись», — пояснил Беров.

Минкомсвязь и другие ведомства занимаются созданием Единой биометрической системы с середины 2016 года. Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые предусматривают введение первичной идентификации граждан, не являющихся клиентами банка, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг и Единую биометрическую систему. Для этого гражданину нужно будет посетить офис банка, имеющего разрешение на сбор биометрии, написать заявление и сдать данные. После этого можно будет стать клиентом банка и получать банковские услуги дистанционно.

По словам Берова, «Ростелеком» уже приступил к процедуре выбора вендоров — субподрядчиков биометрических технологий для создания системы. Процесс будет проходить в два этапа: технологическое тестирование и сценарное (проверка на людях). Стоимость разработки архитектуры системы, согласно данным тендера «Ростелекома», составляет 247,6 млн руб.

Беров уточнил, что список банков, которые смогут принимать биометрические данные, должен сформировать Банк России. Попавшим в него организациям придется взять на себя затраты на приобретение оборудования. Речь идет о покупке камер и микрофонов, требования к которым установлены в концепции проекта. Использование платформы для них будет бесплатным в течение двух лет. После этого должен быть разработан дифференцированный тариф.

Планируется, что помимо банков биометрическое подтверждение личности можно будет сделать в Многофункциональных центрах (МФЦ), Удостоверяющих центрах и отделениях Министерства внутренних дел, которые выдают паспорта.

Как пояснил представитель «Ростелекома», использование Единой биометрической системы для банков будет обязательным при совершении юридически значимых действий, например открытии счета. Собственные системы идентификации банки смогут применять на других услугах и по своим стандартам.

По словам представителя пресс-службы Сбербанка, говорить об оценке стоимости внедрения оборудования для приема биометрических данных для единой системы пока преждевременно, поскольку неизвестно, какие требования будут предъявляться к качеству фотографии, какого вендора или вендоров голосовой и лицевой биометрии выберут, не ясен охват пилота, то есть сколько офисов обслуживания нужно будет переоборудовать.

В России сразу несколько компаний разрабатывают алгоритмы распознавания лиц. Три из них — NTechLab, 3DiVi и «Вокорд» — ранее были допущены к программе официального тестирования в категории «Распознавание лиц», проводимого Национальным институтом стандартов и технологий при Министерстве торговли США (NIST).

После финансового сектора биометрическую идентификацию могут внедрить для предоставления государственных и муниципальных услуг, в образовании, медицине, ретейле и других отраслях, рассказал Беров.

«Сейчас в Госдуму внесен законопроект о телемедицине, который позволяет оказывать медицинские услуги дистанционно, что также делает вопрос идентификации актуальным. Она может потребоваться и при дистанционном образовании. В ретейле, например, с помощью биометрии можно будет подтверждать возраст при онлайн-торговле алкоголем», — прогнозирует Беров.

Фото: Depositphotos.com

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