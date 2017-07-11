На дорогах Карелии участились случаи выхода медведей

11 Июля 2017 года, 12:43

КАРЕЛИЯ/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – На территории Карелии участились случаи выхода медведей к людям, которые становятся опасными, пишут Хибины.com .

«8 июля около 16:00 на 679 километре трассы «Кола» произошло столкновение автомобиля «Тойота» с внезапно выбежавшим на проезжую часть медведем. По предварительным данным, ни водитель, ни пассажир не пострадали. К месту происшествия были направлены сотрудники ДПС. Автомобиль сильно поврежден», – цитируют Хибины.com 4 отряд федеральной противопожарной службы по республике Карелия.

В этом же месте на дорогу выходила медведица с двумя медвежатами. По отношению к людям она вела себя агрессивно, не реагировала на сигналы и мешала движению машин.