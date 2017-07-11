Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
LADA 4х4: 40 лет легенде LADA 4х4: 40 лет легенде
«Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
 
 

Видеоновости16+

Общественники объединили силы, чтобы убрать мусор за отдыхающими мурманчанами
 
 
 
 

Курсы валют 11.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,7345
-0,4928
1 USD
Доллар США
60,3014
-0,0778
1 EUR
Евро
68,7737
-0,1733
10 NOK
Норвежских крон
72,3750
0,3630
10 SEK
Шведских крон
71,5302
-0,0431
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

На дорогах Карелии участились случаи выхода медведей
11 Июля 2017, 12:43
На дорогах Карелии участились случаи выхода медведей
В России предложили ввести сбор для туристов, выезжающих на зарубежные курорты
11 Июля 2017, 10:37
В России предложили ввести сбор для туристов, выезжающих на зарубежные курорты
S7 открыла продажи билетов из Мурманска в Москву
11 Июля 2017, 10:06
S7 открыла продажи билетов из Мурманска в Москву
Мурманская область «дотянула» зарплаты до майских указов
11 Июля 2017, 08:50
Мурманская область «дотянула» зарплаты до майских указов
 
 
 
 

Самое читаемое

Россияне предпочитают Турцию и не готовы платить за багаж
10 Июля 2017, 14:54
Пенсионер скончался в автобусе
11 Июля 2017, 09:07
Труп мужчины обнаружен в спальном районе Мурманска
11 Июля 2017, 09:43
Качество дороги к школе оценил сити-менеджер Мурманска
10 Июля 2017, 15:23
S7 открыла продажи билетов из Мурманска в Москву
11 Июля 2017, 10:06
По поводу укуса клещей в больницы обратилось 48 жителей Мурманской области
10 Июля 2017, 16:36
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе
 
 
 
 
11 Июля 2017 года, 13:00

Экипажи противолодочных самолётов Ту-142 отработали дозаправку в воздухе


СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ/ 11 июля – Пять экипажей противолодочных самолётов Ту-142 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота отработали навыки дозаправки топливом в воздухе во время учебно-тренировочных полётов.

Дозаправка проводилась на высоте около 4 000 метров при скорости порядка 500 км/ч. Тренировки проходили в районе аэродрома базирования.

В ходе полётов лётчики успешно отработали взаимодействие с самолётом-заправщиком Ил-78. Помимо выполнения задач по дозаправке в воздухе, лётчики отработали совместное маневрирование на малых высотах.

Подобные полеты являются одним из самых сложных видов летной подготовки, во время которых противолодочный самолет Ту-142, имеющий взлетную массу 190 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру Ил-78, весом 170 тонн, на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Дозаправка топливом в полёте существенно увеличивает время и радиус действия, а также расширяет возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142. Это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал задачи по спасению подводников
2.
В Белое море на стрельбы вышел «Нарьян-Мар»
3.
Водолазы Северного флота подняли истребитель «Аэрокобра» со дна озера на Кольском полуострове
4.
Территория военного госпиталя в Североморске заметно преобразится
5.
У морских пехотинцев начались занятия по десантной подготовке
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта