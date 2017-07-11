На набережной Архангельска открыли фотовыставку под отрытым небом

11 Июля 2017 года, 14:25

АРХАНГЕЛЬСК/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Настоящим украшением набережной в Архангельске стала выставка фотографий под открытым небом, которая уже в течение месяца работает в центре города, на Красной пристани, сообщается на сайте национального парка «Русская Арктика».

Выставка «Национальные парки и заповедники Архангельской области. На 100 лет ближе к природе» приурочена к Году экологии и 100-летию заповедной системы России. Она представляет федеральные заповедные территории, расположенные в Архангельской области: национальные парки «Русская Арктика», «Кенозерский», «Водлозерский», «Онежское Поморье», заповедник «Пинежский», их природное и культурное наследие. 60 фотографий напечатаны на специальных планшетах, устойчивых к переменам погоды.

Выставка объединила работы сотрудников ООПТ, а также известных фотографов Архангельска и других регионов. Так, сотрудник национального парка «Русская Арктика» Николай Гернет считает проект очень важным с просветительской точки зрения, ведь он показывает жителям Архангельской области разные уголки родного северного края.

На фотографиях, рассказывающих о «Русской Арктике», горожане могут увидеть не только обитателей высоких широт: атлантических моржей, белого медведя, песца, птичьи базары, новоземельского северного оленя, но и бирюзовые айсберги, скалы, красоту Баренцева моря.

Выставка, посвящённая заповедным территориям Поморья, будет доступна на Красной пристани до конца октября, а в следующем году её увидят жители Северодвинска.

Фото: Александра Кабанихина