«Билайн» с завтрашнего дня увеличивает плату на архивных тарифах

11 Июля 2017 года, 16:10

МУРМАНСК/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Вымпелком (торговая марка «Билайн») с 12 июля в одностороннем порядке увеличивает плату на некоторых архивных тарифах. Взамен пользователям предлагаются бонусы в виде увеличенного пакета услуг.

Уведомления об увеличении тарифов оператор разослал абонентам в сообщении (СМС) в конце июня. Как сообщают пользователи из разных регионов, повышения затрагивают не только очень старые тарифы, но и прошлогодние. Разнятся и размеры повышения. Например, в Мурманске некоторым абонентам пришло уведомление о введении дополнительной платы за услуги, которые раньше в пакете были бесплатными.

Абоненты подсчитали, что в зависимости от вида тарифа и региона увеличение составит от 10 до 40%.