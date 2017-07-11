«Вымпел» построит траулер-свежьевик для мурманской фирмы

11 Июля 2017 года, 16:50

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 июля - Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» заключил с мурманской фирмой «Карелрыба» контракт на строительство траулера-свежьевика, говорится в сообщении завода.

Церемония подписания состоялась в рамках Междуанродного военно-морского салона в Петрубрге. В ней участвовали генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Белков, глава компании «Карелрыба» Алексей Бараков и заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

После подписания постановления Правительства о введении «квот под киль», «Вымпел» приступает к строительству 35-метрового судна для рыбодобытчиков. Работа по взаимодействию с рыбопромысловыми компаниями была начата задолго до подписания документа о выделении квот господдержки на обновление флота. В 2016 году АО ССЗ «Вымпел» и Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана в рамках Международного форума по судостроению и безопасности мореплавания «Флот для рыболовства – новый импульс развития» заключили соглашение о взаимодействия по вопросам строительства рыбопромыслового флота для нужд предприятий-членов отраслевого объединения.

Это не первый опыт сотрудничества судостроителей с Заполярьем. Ранее со стапелей завода в Рыбинске спущено на воду гидрографическое судно нового поколения для нужд Северного флота.