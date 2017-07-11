Индия заинтересовалась арктическим шельфом России

11 Июля 2017 года, 17:36

РОССИЯ/ 11 июля – Индийские компании интересуются проектами на арктическом шельфе России. Об этом рассказал министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан. По его словам, этот вопрос он обсудил с министром энергетики Александром Новаком во время двусторонней встречи. Кроме того, Прадхан сообщил о подготовке к поставкам газа из России по трубопроводу. Сейчас страны готовят технико-экономическое обоснование этому. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов скептически относится к этим проектам. Свою позицию он объяснил в эфире радио Sputnik.

«Индия пока просто обозначает интерес к перспективному региону. Эта история не сегодняшнего дня, много говорится про Арктику, но надо трезво смотреть на вещи. Я лично против подхода, чтобы, несмотря на затраты, бросить все и бежать в Арктику, инвестируя колоссальные деньги в проекты с неизвестной перспективой. Думаю, что Индия, тоже, к этому подходит довольно прагматично. Газопровод в Индию, честно говоря, история фантомная. Посмотрите на карту, и вам многое станет ясно.

Есть идея о продлении - проект "Силы Сибири- 2", там уже пришел газ, из Центральной Азии в западную часть Китая и возникла идея продлить этот проект дальше до Индии. Но география тяжелейшая: приходится преодолевать горные массивы, большие расстояния, наличие Китая, как транзитера. Проект, на мой взгляд, довольно спорный. Призываю на вещи смотреть реально. Если нет смысла вкладывать в Арктику сегодня, значит не надо этого делать. Если нет смысла строить газопровод в Индии - не надо этого делать», - поделился эксперт.