Андрей Сысоев проверил качество ремонта муниципальных квартир

11 Июля 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 11 июля – Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил качество ремонта в муниципальных помещениях по адресу проспект Героев-североморцев, 5/3.

После перепланировки объекта на первом этаже появилось 14 квартир: из них 8 – однокомнатных, 6 – двухкомнатных. В помещении заменены инженерные сети, установлены двери и окна, модернизирована система отопления, уложено напольное покрытие, поклеены обои, установлены современные светильники и новая сантехника. Также оборудованы специальные помещения для колясок и спортивного зала.

«Городские власти продолжают работу по обеспечению мурманчан благоустроенным жильем», – рассказал Андрей Сысоев.

По словам сити-менеджера, решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям:

- строительство социальных домов,

- приобретение квартир на вторичном рынке,

- перевод нежилых муниципальных помещений в жилые,

- ремонт пустующих муниципальных жилых помещений.

За последние годы в Мурманске отремонтировано 372 жилых помещения разной площади. Работа в этом направлении продолжается, в текущем году запланировано отремонтировать 79 муниципальных жилых помещений.

АГМ