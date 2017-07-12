Ростелеком устранил аварию на магистральном канале связи в Карелии

12 Июля 2017 года, 09:05

МУРМАНСК/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Ростелеком устранил обрыв магистрального кабеля в Карелии и восстановил предоставление услуг в полном объеме.

Накануне вечером у абонентов Ростелекома в Мурманской области были зафиксированы массовые неполадки в работе услуг. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе компании, «вчера в 17:20 был зафиксирован обрыв магистрального кабеля, в результате чего возникли неполадки в предоставлении услуг связи. Была ограничена скорость доступа в интернет. Авария была устранена в 3:57. В настоящее время предоставление услуги доступа в Интернет восстановлена полностью».

В случае, если скорость доступа не восстановилась, технические специалисты рекомендуют перезагрузить роутер или обратиться на единый номер 8-800-100-08-00.

Ростелеком приносит извинения за доставленные неудобства.