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Главная » НОВОСТИ » В «Колэнерго» введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 09:45

В «Колэнерго» введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июля – Сегодня в Мурманской области наблюдается активное прохождение грозовых фронтов. Примерно с 11 часов грозы ожидаются в районе областного центра.

В связи с ухудшением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

С 8 часов в «Колэнерго» действует режим повышенной готовности.

В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.

МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Опасно для жизни приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на расстояние 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Во время грозы постарайтесь по возможности не пользоваться электроприборами. Если гроза застала вас на открытой местности, не касайтесь металлических предметов, не укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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