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Большой детский игровой комплекс установили в Мурманске
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На «Аллее поколений» в Мурманске установят новую игровую площадку
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 10:21

На «Аллее поколений» в Мурманске установят новую игровую площадку


МУРМАНСК/ 12 июля – Скоро в сквере «Аллея поколений» на улице Хлобыстова будет построена еще одна зона отдыха для мурманчан от 5 до 11 лет. Игровой комплекс «Обсерватория» будет выполнен с мягким покрытием из резиновой крошки «Сэндвич-Гумибо» площадью 164 квадратных метра с тематическим рисунком.

На территории площадки установят комплекс для игр, а также двухместные качели и карусели. Для удобства горожан дополнительно поставят четыре скамейки и два мощных светильника.

В настоящее время основание площадки забетонировано, уже собран и установлен игровой комплекс, продолжается сборка игровых элементов. Также на территории «Обсерватории» будут проведены озеленительные работы по пересадке деревьев и кустарников.

«Все горки на детских площадках абсолютно безопасны для детей. Работы по установке горок выполняются в соответствии со всеми нормами, завод-изготовитель предоставляет нам паспорта безопасности изделий», – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

АГМ

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