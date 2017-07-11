Москву признали самым комфортным городом в России

12 Июля 2017 года, 11:16

РОССИЯ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву. Такую картину показал «Индекс качества городской среды», с которым ознакомились «Известия». Его подготовило КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с АИЖК.

КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России. Оценка проводилась по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.

Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве. Столица набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%). Авторы исследования подчеркивают, что в лидерах Москва оказалась не потому, что у нее самые широкие финансовые возможности, а так как здесь продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей.

Качество среды в остальных городах оценено как удовлетворительное (50–69%) или же неудовлетворительное (49% и менее). Следом за столицей идут Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Эти два города смогли обойти Москву в разделе «Социально-досуговая зона»: в Санкт-Петербурге ее комфорт оценили в 76%, в Казани — в 72%, а в Москве показатель составил 58%.

В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса. Самый низший балл (18%) у города — по показателю «Озеленение и водные пространства».

Партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин отметил, что индекс позволяет оценить состояние городской среды и выявить ее проблемные зоны.

«Мы оцениваем отдельно каждое городское пространство — кто-то оказывается позади, а кто-то впереди. Можно сказать, какие городские проблемы наиболее распространены. Например, сейчас, по результатам обсчета 100 городов, мы видим, что больше чем в 80% случаев самое неблагополучное пространство города — это зеленые зоны и прибрежные пространства. А в 60% — общественное пространство», — отметил он.

Глава Министерства строительства Михаил Мень сказал, что оценка качества городской среды нужна «в том числе для того, чтобы измерять эффективность работы муниципальных и региональных властей».

«В этом году впервые страна приступила к системной работе над повышением качества городской среды в рамках приоритетного проекта, и мы должны понимать динамику изменений. Методика достаточно революционная — впервые будет сделана попытка объединить в одном индексе статистические данные, данные на основании аэрофотоснимков и открытые данные, например, из социальных сетей», — сообщил Михаил Мень. Напомним, что на реализацию проекта Мурманской области выделено 115,262 млн рублей, а его участниками стали 29 муниципальных образований.

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник уточнил, что Минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка» готовят методологические рекомендации по применению «Индекса качества городской среды», чтобы можно было оценить потенциал городских территорий и обозначить вектор их развития.

«Данные, полученные в ходе исследования, будут открытыми и призваны помочь обнаружить актуальные городские проблемы. Этот инструмент станет важной частью готовящихся «Стандартов комплексного развития территорий», представляющей их оценочный блок. Их завершение запланировано на 2018 год», — сообщил Александр Плутник.

Фото: агентство городских новостей «Москва»