Капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин признан «Капитаном года»

12 Июля 2017 года, 11:31

РОССИЯ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – В Росатомфлоте состоялось награждение сотрудников, отмеченных за заслуги перед предприятием и отраслью. Награды работникам вручил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

По итогам 2016 года капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин одержал победу в конкурсе Российской палаты судоходства «Лучший по профессии» в номинации «Капитан года».

«Моя победа – это заслуга всего экипажа, – говорит Скрябин. – Трудно сравнить эффективность атомного ледокола, работающего в Арктике, и какого-либо другого предприятия Госкорпорации. Если провести параллель, то награда от Российской палаты судоходства и есть признание эффективности, но уже по морскому профилю».

Ведущий экономист по финансовой работе Анна Виноградова награждена дипломом участника программы «Человек года Росатома -2016» за подписью первого заместителя генерального директора – директора Дирекции по ядерному оружейному комплексу Ивана Каменских. Анна выступила в номинации «Управление экономикой и финансами» с проектом «Процесс конвертации валюты в рамках финансирования инвестиционного проекта «Портофлот».

За многолетнюю добросовестную работу на транспорте, большой вклад в развитие атомного ледокольного флота и атомной отрасли мастер АППУ-ремонтник атомохода «Ямал» Александр Беляев отмечен нагрудным знаком «Почетный полярник».

Благодарность генерального директора Государственной корпорации «Росатом» объявлена ведущему специалисту группы сопровождения целевых программ Екатерине Веселовой за значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в разработку и успешную реализацию мероприятий ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности».