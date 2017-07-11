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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин признан «Капитаном года»
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 11:31

Капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин признан «Капитаном года»

13 2РОССИЯ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – В Росатомфлоте состоялось награждение сотрудников, отмеченных за заслуги перед предприятием и отраслью. Награды работникам вручил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

По итогам 2016 года капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин одержал победу в конкурсе Российской палаты судоходства «Лучший по профессии» в номинации «Капитан года».

«Моя победа – это заслуга всего экипажа, – говорит Скрябин. – Трудно сравнить эффективность атомного ледокола, работающего в Арктике, и какого-либо другого предприятия Госкорпорации. Если провести параллель, то награда от Российской палаты судоходства и есть признание эффективности, но уже по морскому профилю».

Ведущий экономист по финансовой работе Анна Виноградова награждена дипломом участника программы «Человек года Росатома -2016» за подписью первого заместителя генерального директора – директора Дирекции по ядерному оружейному комплексу Ивана Каменских. Анна выступила в номинации «Управление экономикой и финансами» с проектом «Процесс конвертации валюты в рамках финансирования инвестиционного проекта «Портофлот».

За многолетнюю добросовестную работу на транспорте, большой вклад в развитие атомного ледокольного флота и атомной отрасли мастер АППУ-ремонтник атомохода «Ямал» Александр Беляев отмечен нагрудным знаком «Почетный полярник».

Благодарность генерального директора Государственной корпорации «Росатом» объявлена ведущему специалисту группы сопровождения целевых программ Екатерине Веселовой за значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в разработку и успешную реализацию мероприятий ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

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