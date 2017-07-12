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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
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В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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12 Июля 2017 года, 12:14

Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»


РОССИЯ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Строительство головного атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика» потребовало вмешательства Владимира Путина — только он смог принять решение сдвинуть проект с 2017 года на 2019 год, пишет «Коммерсант».

Серийные «Сибирь» и «Урал» сдадут в 2021 и 2022 годах. Президент поручил принять «кадровые и организационно-управленческие решения», Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ начнут проверки. Ответить могут и заказчик «Росатом», и подрядчики, в частности Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

О строительстве «Арктики» ФГУП «Атомфлот» и ООО «Балтийский завод — судостроение» договорились в 2012 году. Деньги на ледокол, 37 млрд рублей, выделил бюджет. В 2014 году был заключен контракт на 84,4 млрд рублей еще на два ледокола серии — «Сибирь» и «Урал». «Арктика» должна была быть сдана в конце 2017 года, «Сибирь» — в конце 2019 года, «Урал» — в конце 2020 года.

Вчера, по данным «Коммерсант», вице-премьер Дмитрий Рогозин дал ОСК, «Росатому», «Киров-Энергомашу» и другим причастным к постройке ледокола структурам поручение, в котором обязал их согласовать итоговые графики постройки.

Ключевой проблемой «Арктики» стали турбины. Их должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года стенд пришлось строить на КЭМ. Источник в правительстве говорит, что серьезных технических сложностей нет: на стенде КЭМа проходит испытание первая турбина, вторая должна быть испытана к октябрю. В ОСК пожаловались на кадровые проблемы, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрату компетенций, переделку техпроекта и документации.

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 был спущен на воду летом 2016 года.

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  • Нет худа без добра - импортозамещаемся за счёт Руины. И кадры надо забирать тамошние - давно уже пора государству придумать какую-то программу по эвакуации нужных нам украинских специалистов из агонизирующей страны.
 
 
 
 
 
 
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