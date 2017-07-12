Объем вылова рыбы в Северном бассейне выше прошлогодних показателей

12 Июля 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 12 июля 2017 года составил 2 млн 530,6 тыс. тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 40,6 тыс. тонн), что на 2,9% больше уровня прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

В Северном бассейне добыто на 11 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 338,3 тыс. тонн. На промысле трески вылов вырос на 20,6 тыс. тонн и достиг 249,5 тыс. Пикши добыто 60,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 14,8 тыс. тонн.

Вылов российских рыбопромышленников в зонах иностранных государств увеличился на 13 тыс. тонн и достиг составляет 223,2 тыс. тонн, главным образом, за счет вылова в зоне Марокко. Объем добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана вырос на 15,4 тыс. тонн и составил 135,5 тыс. тонн, основной вклад внес вылов в районе регулирования НЕАФК.