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Главная » НОВОСТИ » Губернатор наградила лучших металлургов
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 13:17

Губернатор наградила лучших металлургов


МУРМАНСК/ 12 июля – В преддверии профессионального праздника – Дня металлурга, который будет отмечаться 16 июля, работники предприятий металлургической отрасли Мурманской области отмечены наградами губернатора.

Почетной грамотой Губернатора Мурманской области награждены сотрудники Кольской ГМК: начальник отделения цеха электролиза никеля Сергей Арнатский и заместитель начальника металлургического цеха Игорь Бахтеев, а также повар столовой № 3 цеха питания и торговли Ловозерского ГОКа Любовь Тютина.

Благодарности Губернатора Мурманской области удостоены специалисты Ловозерского ГОКа: респираторщик военизированного горноспасательного взвода Павел Беляевский, машинист подъемной машины рудника «Карнасурт» Зита Петряева, начальник коммерческого отдела Елена Писалёва, слесарь рудника «Карнасурт» Валентин Прохоров и лаборант центральной лаборатории Ирина Соколова; специалисты Кольской ГМК: проходчик рудника «Северный» Владимир Быков, газорезчик цеха энерго- и электроснабжения Сергей Деревянко, бригадир транспортного цеха Владимир Иванов, заведующая складом цеха материально-технического обеспечения Татьяна Корсакова, старший электромеханик службы по ремонту и обслуживанию подъемно-транспортного оборудования рафинировочного цеха Сергей Куликов, старший мастер участка металлургического цеха Виталий Николайчук, слесарь-ремонтник рафинировочного цеха Валерий Парфенов, крепильщик рудника «Северный» Владимир Попов, секретарь-машинистка обогатительной фабрики Галина Рейтер и ведущий специалист геолого-маркшейдерского управления Светлана Шелыгина; кладовщик материально-технического склада филиала «Сибирско-Уральской алюминиевой компании» «КАЗ-СУАЛ» Зинаида Земскова.

Благодарственные письма Губернатора Мурманской области подготовлены в адрес сотрудников Оленегорского ГОКа: машиниста дробильно-обогатительной фабрики Натальи Никулиной и машиниста экскаватора горного управления Виктора Шаталина.

Напомним, празднование Дня металлурга состоится в Мончегорске и Заполярном, а также в Оленегорске.

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