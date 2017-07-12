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Главная » НОВОСТИ » Единороссы задумали штрафовать за отказ удалить «неправильную» информацию из соцсетей
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 13:43

Единороссы задумали штрафовать за отказ удалить «неправильную» информацию из соцсетей


РОССИЯ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Два депутата-единоросса – Сергей Боярский и Андрей Альшевских – решили внести на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о новых штрафах в отношении тех, кто отказывается удалять недостоверную, противоправную и порочащую достоинство человека информацию в социальных сетях.

По замыслу депутатов, сумма штрафа для физических лиц должна составлять от трёх до пяти миллионов рублей. Законопроект, в основе которого лежит германский опыт, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения, прошел экспертный совет фракции, и сегодня официально внесён в Госдуму.

Авторы законопроекта сообщают, что штрафы будут прописаны в Кодексе об административных правонарушениях. Создание какого-то регулирующего органа не предполагается - «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами».

Вместе с тем отмечено, что операторы должны будут контролировать ситуацию в соцсети, должны будут создать круглосуточно работающий административный орган, для того чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию. И эта информация должна быть заблокирована в течение суток.

Напомним, летом прошлого года парламентское большинство приняло, а президент подписал, так называемый «пакет Яровой», который считается одним из самых неоднозначных, противоречивым и требующих значительных финансовых затрат.

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