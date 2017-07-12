В Мурманской области за первое полугодие 2017 года выявлено более 619 случаев нарушения закона о запрете курения

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
LADA 4х4: 40 лет легенде LADA 4х4: 40 лет легенде
«Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
 
 

Видеоновости16+

Ворона застряла в вентиляции, собака провалилась в яму
 
 
 
 

Курсы валют 12.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,3421
0,6076
1 USD
Доллар США
60,7397
0,4383
1 EUR
Евро
69,2007
0,4270
10 NOK
Норвежских крон
72,7526
0,3776
10 SEK
Шведских крон
71,9400
0,4098
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

22°
4.0 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

Больничный лист теперь можно получать в электронном виде
12 Июля 2017, 13:00
Больничный лист теперь можно получать в электронном виде
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
12 Июля 2017, 12:14
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
Ипотека в России стала «легче»
12 Июля 2017, 11:50
Ипотека в России стала «легче»
Москву признали самым комфортным городом в России
12 Июля 2017, 11:16
Москву признали самым комфортным городом в России
 
 
 
 

Самое читаемое

Серьёзное ДТП в Мурманске - гружёный самосвал опрокинулся на легковушку
11 Июля 2017, 19:27
В районе Ледокольного проезда будет новая остановка
11 Июля 2017, 15:20
Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов в сфере ЖКХ
11 Июля 2017, 17:15
Жители Печенгского района просят губернатора решить вопрос с медициной
11 Июля 2017, 15:38
«Билайн» с завтрашнего дня увеличивает плату на архивных тарифах
11 Июля 2017, 16:10
Мурманчанка погибла в лобовом столкновении в окрестностях Анапы
12 Июля 2017, 09:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области за первое полугодие 2017 года выявлено более 619 случаев нарушения закона о запрете курения
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 14:09

В Мурманской области за первое полугодие 2017 года выявлено более 619 случаев нарушения закона о запрете курения


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июля - Полицейскими в регионе с начала года выявлено 619 административных нарушений, предусмотренных статьей 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

За 6 месяцев 2017 года общая сумма наложенных штрафов составила 320 тысяч рублей.

Полицейские напоминают жителям Заполярья, что антитабачный закон действует с 2013 года. Согласно ему курение запрещено на рабочих местах, на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, в подъездах жилых домов, на вокзалах и в аэропортах. За данное нарушение предусмотрен штраф – от 500 до 1500 тысяч рублей. Для тех, кто нарушает антитабачный закон на детской площадке, сумма штрафа составит от 2000 до 3000 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ уклонение от исполнения административного наказания, а именно, неуплата административного штрафа в установленный законом срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. За 6 месяцев 2017 года данная мера наказания применена к 96 нарушителям.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УОООП И ВОИВ УМВД России по Мурманской области)

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта