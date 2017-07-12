В Мурманской области за первое полугодие 2017 года выявлено более 619 случаев нарушения закона о запрете курения

12 Июля 2017 года, 14:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июля - Полицейскими в регионе с начала года выявлено 619 административных нарушений, предусмотренных статьей 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

За 6 месяцев 2017 года общая сумма наложенных штрафов составила 320 тысяч рублей.

Полицейские напоминают жителям Заполярья, что антитабачный закон действует с 2013 года. Согласно ему курение запрещено на рабочих местах, на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, в подъездах жилых домов, на вокзалах и в аэропортах. За данное нарушение предусмотрен штраф – от 500 до 1500 тысяч рублей. Для тех, кто нарушает антитабачный закон на детской площадке, сумма штрафа составит от 2000 до 3000 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ уклонение от исполнения административного наказания, а именно, неуплата административного штрафа в установленный законом срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. За 6 месяцев 2017 года данная мера наказания применена к 96 нарушителям.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УОООП И ВОИВ УМВД России по Мурманской области)