Москву вновь накроет шторм

12 Июля 2017 года, 15:00

МОСКВА/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Гроза, штормовой ветер и град ожидается в столице в ближайшее время. Об этом сообщает МЧС столичного региона. Непогода сохранится до утра следующего дня.

Согласно опубликованному прогнозу, смена погоды будет очень резкой. Первыми удар стихии примут жители восточной части столицы, чуть позже непогода доберётся и до восточных районов.

Непогода в столице обычно отражается на работе аэропортов московского авиаузла. Авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов. Они также рекомендуют уточнять статус рейса на онлайн-табло аэропортов. Напомним, из Мурманска в Москву выполняется до шести рейсов в день. Актуальная информация по рейсу - на сайте аэропорта и в представителях авиакомпаний.

Фото: Global Look Press