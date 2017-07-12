Водолазы Северного флота подняли сразу два танка «Шерман» с затонувшего транспорта

12 Июля 2017 года, 16:40

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Водолазы Северного флота впервые подняли сразу два танка «Шерман» из трюма затонувшего во время Великой Отечественной войны транспортного судна «Томас Дональдсон». Об этом написал в соцсетях один из участников экспедиции.

Американский транспортный корабль «Томас Дональдсон» затонул в Баренцевом море в марте 1945 года. Судно доставляло гуманитарную и военную помощь солдатам Советского Союза, но было подбито и затонуло.

В прошлом году из трюмов судна подняли на поверхность несколько единиц военной техники, в том числе танк «Шерман», зенитный пулемет и грузовой паровоз. Поднятая техника была передана в мурманские и архангельские музеи.

Фото: Марк Протасов