В Заполярье на границе с Норвегией задержали сирийцев

12 Июля 2017 года, 18:15

МУРМАНСК/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками регионального управления ФСБ России совместно с пограничниками задержаны двое граждан Сирийской Арабской республики.

«Двое граждан Сирии 1982 и 1975 годов рождения, не имеющих регистрации на территории Российской Федерации, задержаны при попытке пересечения Государственной границы из Российской Федерации в Королевство Норвегия», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

По данному факту в отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ - покушение на незаконное пересечение Госграницы РФ. Ведутся следственные действия.