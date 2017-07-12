Мурманск: прогноз отключений на 13 июля

МУРМАНСК/ 12 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 июля.
C 8 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ» – 492 дома
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. ШЕВЧЕНКО,26А (АО «МЭС») – 13 домов
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. БОНДАРНАЯ,12А (АО «МЭС») – 27 домов
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ,17/1 (АО «МЭС») – 9 домов
С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 24 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ - 458 домов
С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 13 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П. «АБРАМ-МЫС» (АО «МЭС») - 17 домов
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.00 – 17.00 ул. Сафонова, 45
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.59 пр. Героев-североморцев, 75
ул. Ивченко, 15
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 11.00 ул. Фролова, 11, 11б, 13а
10.00 – 14.00 ул. Орликовой, 6
10.00 – 12.00 ул. Новое Плато, 10
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.