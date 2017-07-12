Погода в Мурманске: дождливо, но тепло

13 Июля 2017 года, 08:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная и дождливая погода. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +17...+22º.

В Заполярной столице ожидается облачная с прояснениями погода, временами – ливневый дождь, к вечеру возможна гроза. Ветер южный 4-6, в порывах до 12 м/с. Воздух прогреется до +21°. К вечеру вероятно понижение температуры.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым этот день был в 1938 году (+28.6°), а самым холодным – в 1997 (+3.5°).