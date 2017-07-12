Погода в Мурманске: дождливо, но тепло

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
LADA 4х4: 40 лет легенде LADA 4х4: 40 лет легенде
«Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
 
 

Видеоновости16+

Большой детский игровой комплекс установили в Мурманске
 
 
 
 

Курсы валют 13.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,7971
-0,5450
1 USD
Доллар США
60,6227
-0,1170
1 EUR
Евро
69,4494
0,2487
10 NOK
Норвежских крон
73,3522
0,5996
10 SEK
Шведских крон
72,1218
0,1818
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

15°
4.0 м/с
давление 748.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

В Заполярье на границе с Норвегией задержали сирийцев
12 Июля 2017, 18:15
В Заполярье на границе с Норвегией задержали сирийцев
Больничный лист теперь можно получать в электронном виде
12 Июля 2017, 13:00
Больничный лист теперь можно получать в электронном виде
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
12 Июля 2017, 12:14
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
Ипотека в России стала «легче»
12 Июля 2017, 11:50
Ипотека в России стала «легче»
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчанка погибла в лобовом столкновении в окрестностях Анапы
12 Июля 2017, 09:40
В Мурманске вновь выросла стоимость бензина
12 Июля 2017, 18:00
По факту падения мужчины из окна следком проводит проверку
12 Июля 2017, 09:13
Ледокол «Арктика» рискует стать новым «Храброво» и «Петербург-ареной»
12 Июля 2017, 12:14
В следкоме рассказали о ходе расследования убийства в Коле
12 Июля 2017, 16:45
Ростелеком устранил аварию на магистральном канале связи в Карелии
12 Июля 2017, 09:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Погода в Мурманске: дождливо, но тепло
 
 
 
 
13 Июля 2017 года, 08:43

Погода в Мурманске: дождливо, но тепло


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная и дождливая погода. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +17...+22º.

В Заполярной столице ожидается облачная с прояснениями погода, временами – ливневый дождь, к вечеру возможна гроза. Ветер южный 4-6, в порывах до 12 м/с. Воздух прогреется до +21°. К вечеру вероятно понижение температуры.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым этот день был в 1938 году (+28.6°), а самым холодным – в 1997 (+3.5°).

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманск: прогноз отключений на 13 июля
2.
В Заполярье на границе с Норвегией задержали сирийцев
3.
В Мурманске вновь выросла стоимость бензина
4.
Мурманские школьники сыграли в «Что? Где? Когда?»
5.
В следкоме рассказали о ходе расследования убийства в Коле
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта