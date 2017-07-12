Финляндия ждет начала строительства «Северного потока-2» в марте 2018-го

13 Июля 2017 года, 09:19

ФИНЛЯНДИЯ/ 13 июля – Строительство «Северного потока-2» в водах Финляндии запланировано на март 2018 года. В департаменте Министерства экономики и труда Финляндии считают, что проект не только не затронет газовый рынок страны, но и может поспособствовать улучшению ситуации с загрузкой местной промышленности. Об этом «Известиям» рассказала директор ведомства Лииза Ханкинхеймо.

«Планируемый к строительству газопровод «Северный поток-2», так же, как и «Северный поток», пройдет через Финляндию и страны Балтии. Он не повлияет на газовый рынок в Финляндии. Соответственно, наша позиция по этому вопросу нейтральна», — заявила Ханкинхеймо.

Как пояснили «Известиям» в Минэнерго, согласие Финляндии означает реализацию проекта в плановом порядке. Отмечается, что финская сторона еще не получала от проектной компании заявки на прокладку газопровода, которая должна быть подана не позднее, чем за шесть месяцев до начала строительства. Власти страны готовы получить заявку в сентябре, а значит ожидают начала строительства уже в марте.

Сам же оператор Nord Stream 2 AG пока не ставил жестких дедлайнов по началу строительства, однако в пресс-службе заверили, что проект успешно проходит согласование в финском Министерстве экологии, и дата начала строительства газопровода не изменилась. По словам представителя Nord Stream 2 AG, на очереди — получение одобрения от Швеции и Дании.

Фото: Gazprom.ru