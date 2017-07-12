Скончался депутат Мурманской областной думы Сергей Гнилицкий

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – На 47-м году жизни скончался Генеральный директор АО «Олкон», депутат Мурманской областной думы Сергей Гнилицкий. Об этом «Би-порту» сообщили на предприятии, которое возглавлял Сергей Павлович.
Сергей Гнилицкий родился 29 сентября 1970 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Плеханова (1993).
В сентябре 2016 года избран депутатом Мурманской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу. Заместитель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. Член комитетов по бюджету, финансам и налогам; по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; по труду, вопросам миграции и занятости населения.
Редакция «Би-порта» выражает соболезнования в связи с кончиной Сергея Гнилицкого.