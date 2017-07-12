Турция подпортила статистику российским курортам

13 Июля 2017 года, 11:29

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – С начала года объем выездного туризма увеличился примерно на 10%, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. Такое увеличение произошло благодаря возобновлению авиасообщения с Турцией.

«По состоянию на 1 июля её посетило уже более миллиона россиян», – приводит статистику руководитель ведомства. Вместе с тем Крым посетили более 1,5 миллиона, но это уже на 4% меньше, чем в прошлом году. Среди других направлений россияне предпочитают Испанию, Таиланд и Израиль. Отдых в Турции дешевле и комфортнее, чем на курортах Чёрного моря.

В мурманском аэропорту также отмечают, что в нынешнем году некоторый дефицит провозных ёмкостей отмечен на турецкой направлении. Еженедельно из Мурманска в турецкую Анталию выполнятся до трёх чартерных рейсов с загрузкой почти 100%. В то время как на рейсах в Симферополь, Анапу и Сочи загрузка меньше прошлогодней. Мурманчане также с недоумением отмечают, что сейчас купить билет на рейс на российский курорт можно дешевле, чем на старте продаж.