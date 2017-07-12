Рейс Red Wings из Сочи задерживается на шесть часов

13 Июля 2017 года, 13:25

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Прибытие рейса авиакомпании Red Wings из Сочи в Мурманск ожидается ориентировочно в 15:00. Об этом «Би-порту» сообщили в аэропорту Мурманска. По информации диспетчеров, по расписанию рейс должен был прибыть в Заполярную столицу в 9:10, таким образом задержка составляет около шести часов.

«Соответственно, вылет следующего рейса из Мурманска откладывается до 16:00 (по расписанию рейс в Анапу должен был отправиться в 11:10, – прим. ред.)», – добавили собеседники агентства.

Ранее авиакомпания Red Wings массово отменила дневные рейсы в Москву, ссылаясь на нехватку самолётов. Это привело к возмущению северян и категорической реакции губернатора Мурманской области, которая назвала действия перевозчика «возмутительными». По информации агентства, письмо с просьбой о проведении проверки авиакомпании за подписью главы региона уже направлено в Ространснадзор.