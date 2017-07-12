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Главная » НОВОСТИ » Замаскированный под утку финн пытался проплыть без билета на рок-фестиваль
 
 
 
 
13 Июля 2017 года, 14:05

Замаскированный под утку финн пытался проплыть без билета на рок-фестиваль


ФИНЛЯНДИЯ/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – В выходные внимание многих СМИ привлек финн, который пытался без билета вплавь пробраться на территорию фестиваля Ruisrock, замаскировавшись под утку, пишет Yle.

Телеканал MTV опубликовал новость о слишком целеустремленной утке, пытавшейся вплыть на территорию фестиваля Ruisrock и привлекшей внимание публики и охранников.

Как выяснилось, утка была резиновой и несла функцию маскировки, помогая своему владельцу Тимми Туутти без билета пробраться на фестиваль. Туутти рассказал, что замыслил все около двух лет назад. Его костюм для подводного плавания был сконструирован из резиновой утки, нескольких дыхательных трубок, маскировочной сетки, зеркал и водостойкого клея.

Финн сообщил, что успел проплыть под водой около двух километров, но за 20 метров до берега он столкнулся со стволом поваленного дерева, запутался в ветках, и после это маневрировать в костюме утки стало гораздо сложнее. Спасатели на воде, патрулирующие берег, заметили его, вытащили из воды и отправили восвояси.

Тем не менее, Туутти все равно попал на фестиваль, пробравшись на территорию под забором. По его словам, ему принципиально важно было пройти именно «зайцем» – в этом был весь смысл трюка с уткой. В следующем году, однако, финн надеется попасть на Ruisrock законным способом. Желающие оплатить ему билет уже нашлись.

«Если парень решился проплыть два километра с резиновой уткой на голове, замотанный в маскировочную сетку, я с большим удовольствием проспонсирую любовь настолько целеустремленного человека к музыке», – прокомментировал местный предприниматель Юкка Лаурила. В обмен на билет Лаурила хочет получить резиновую утку.

Фото: Totti Nurmi

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