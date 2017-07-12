Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Гнилицкого

13 Июля 2017 года, 14:31

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования руководству АО «Олкон», родным и близким депутата Мурманской областной Думы Сергея Гнилицкого в связи с его кончиной.

Трудовая биография Сергея Павловича неразрывно связана с Кольским Заполярьем и АО «Олкон». На всех постах, где трудился Сергей Гнилицкий, он проявлял талант блестящего профессионала, вдумчивого и инициативного руководителя, отметила глава региона.

«В нашей памяти Сергей Павлович навсегда останется чутким, активным и неравнодушным человеком. Отзывчивость Сергея Павловича, его готовность помогать людям вызывали уважение всех, кто знал его», – подчеркнула губернатор.