«Прямая линия» с президентом «подняла» Марину Ковтун на шестое место медиарейтинга

13 Июля 2017 года, 14:54

РОССИЯ/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июнь 2017 года.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов России, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

В тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксенов. Марина Ковтун впервые попала в топ-20, заняв в нём шестое место, её индекс цитируемости –21,54.

Появление Марины Ковтун в рейтинге связано с ее сообщением в Твиттере о том, что она отправляется в Апатиты по вопросу, озвученному во время «прямой линии» с президентом. Напомним, жительница Апатитов Дарья Старикова в прямом эфире обратилась к президенту, рассказав о недоступности медицинской помощи в городе.