Случайные свидетели спасли тонущих в запертой машине четверых человек. Видео

13 Июля 2017 года, 15:47

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – В минувшее воскресенье случайные свидетели вызволили из запертой автомашины четверых человек.

На видео видно, как машина быстро погружается в воду, а к месту происшествия спешат отдыхающие. Всех четверых, оказавшихся запертыми в машине, удалось спасти.

Пользователи в социальных сетях предположили, что речь может идти о «пляже» в районе моста через реку Ура, где нередко можно наблюдать, как по кромке воды устраивают гонки.

В региональном управлении МЧС «Би-порту» сообщили, что обращений по данному факту не поступало.

Видео: Мурманск ДТП ЧП