Сергей Павлович Гнилицкий. Некролог

13 Июля 2017 года, 16:00

12 июля 2017 года на 47-м году жизни после длительной болезни скончался Сергей Павлович Гнилицкий, возглавлявший АО «Олкон» с февраля 2016 года по апрель 2017 года, а затем являвшийся советником исполнительного директора комбината.

Весь трудовой путь Сергея Павловича был связан с Оленегорским горно-обогатительным комбинатом, где он проработал более 24 лет. Он начинал карьеру с должности помощника машиниста буровой установки, с 2012 по 2016 годы руководил горным управлением комбината, а затем возглавлял АО «Олкон».

Профессионализм Сергея Павловича, организаторские способности, глубокое знание операционных процессов помогали решать сложнейшие задачи. Сергей Гнилицкий вывел работу горного управления на более высокий уровень эффективности. При его непосредственном участии открыт новый карьер Восточный, запущена уникальная циклично-поточная технология с крутонаклонным конвейером, внедрены системы позиционирования буровых станков. Благодаря его энергичному управлению на горном переделе были достигнуты рекордные показатели по бурению скважин, производительности экскаваторов CAT, зафиксирована максимальная ходимость шин большегрузных автосамосвалов. Под руководством Сергея Павловича комбинат значительно повысил качество железорудного концентрата, что положительно повлияло на экономическую эффективность всей компании «Северсталь». Благодаря высоким лидерским качествам Сергея Павловича «Олкон» стал одним из самых эффективных предприятий в отрасли.

Эрудированный и харизматичный руководитель, настоящий лидер своей команды, внимательный производственник, честный, добрый и талантливый человек – таким был Сергей Павлович. Именно поэтому он пользовался авторитетом не только у коллектива комбината, но и жителей Оленегорска, которые в сентябре 2016 года выбрали Сергея Павловича депутатом Мурманской областной Думы.

Мы глубоко скорбим утрате и выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Сергея Павловича Гнилицкого, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех сотрудников комбината и коллег ПАО «Северсталь».

Руководство и коллектив ПАО «Северсталь»,

АО «Олкон»,

АО «Карельский окатыш»