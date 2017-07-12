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Главная » НОВОСТИ » Ученые из России создали биоразлагаемый полиэтилен
 
 
 
 
13 Июля 2017 года, 17:00

Ученые из России создали биоразлагаемый полиэтилен


РОССИЯ/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Ученые из Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова создали биоразлагаемые композиции на основе полиэтилена и различных растительных наполнителей, пишут РИА Новости.

Новая технология позволит создавать экологически безопасные упаковочные материалы, в состав которых войдут природные отходы различных отраслей промышленности. Результаты исследований опубликованы в научном издании Journal of Polymers and the Environment.

Ежегодно в России образуется около 3,3 млн тонн пластиковых отходов, под полигоны отходит около 10 тысяч гектаров земель, пригодных для сельского хозяйства. Большинство российских «биоразлагаемых» пакетов на самом деле не разлагаются биологически ни в почве, ни на свалках. С другой стороны, в стране накоплено много потенциально биоразлагаемых отходов деревообрабатывающей, сельскохозяйственной, текстильной, пищевой и других промышленностей, которые никак не используются.

Сотрудники лаборатории «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ имени Г. В. Плеханова провели ряд экспериментов по биоразложению биокомпозитов на основе полиэтилена с растительными наполнителями и создали двойные биоразлагаемые композиции.

В роли наполнителя ученые используют льняную костру, лузгу подсолнечника, полову пшеницы, солому пшеницы или опилки. Они научились обрабатывать эти материалы, совмещать их с традиционными полимерами (полиэтиленом и полипропиленом) и получать полимерные композиционные материалы с растительными наполнителями. Кроме того, ученые разработали тройные композиции, в которые также вошла добавка, улучшающая совместимость полимера и наполнителя.

«Мы научились создавать новый класс материалов – полимерные композиционные материалы с растительными наполнителями. Наши материалы позволят значительно снизить уровень загрязнения природы использованной упаковкой, поскольку мы используем дешевые промышленные отходы, которые составляют от 30 до 70% массы готового композита, стоимость готовых материалов получается на уровне или даже ниже традиционных полимеров», – поясняет заведующий лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» кафедры химии и физики РЭУ имени Г. В. Плеханова Петр Пантюхов.

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