Командир крейсера «Пётр Великий» награждён орденом «За морские заслуги»

13 Июля 2017 года, 17:15

СЕВЕРОМОРСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня на Северном флоте состоялось заседание военного совета, в начале которого командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов традиционного вручил государственные награды ряду офицеров, сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

В числе награждённых - капитан 1 ранга Владислав Малаховский, командир первого орденоносного корабля в современной истории Военно-морского флота России тяжёлого ракетного крейсера «Пётр Великий» (в 2012 году корабль награждён орденом Нахимова). В соответствии с Указом президента России, за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности офицер удостоен ордена «За морские заслуги».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань. Его подчинённые не только занимаются аварийно-спасательным обеспечением сил флота, но и проводят уникальные подводно-технические работы на затонувших объектах, таких как американский транспорт «Томас Дональдсон», с борта которого ежегодно поднимают раритетную военную технику времён Великой Отечественной войны. Недавно из трюма судна впервые подняли сразу два танка «Шерман».

Также был отмечен вклад в обороноспособность Отечества и других офицеров. В общей сложности государственные награды получили девять военнослужащих Северного флота.

Напомним, флагман Северного флота, крейсер «Пётр Великий» примет участие в военно-морском параде в честь празднования Дня ВМФ 30 июля в Кронштадте.