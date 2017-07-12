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Главная » НОВОСТИ » Сомнолог: «Жаворонок» или «сова»? Скорее всего, вы – «голубь»
 
 
 
 
13 Июля 2017 года, 17:40

Сомнолог: «Жаворонок» или «сова»? Скорее всего, вы – «голубь»


РОССИЯ/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Сон – процесс, жизненно необходимый каждому человеку. Как недосып и бессонница сказывается на организме, в интервью радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор, председатель правления «Национального сомнологического общества» Владимир Ковальзон.

«Недосып периодический – ничего страшного в нем нет. А вот недосып хронический, что характерно для современного человека, это плохо. Это и иммунную систему нарушает, и напрягает внутренний ритм организма, целый ряд характерных для недосыпа признаков», – отметил Ковальзон.

Профессор рассказал, что ученые сомнологи, врачи-сомнологи при общении с публикой стараются убеждать людей, что нужно высыпаться.

«Сейчас модная тенденция, что за счет сна можно экономить время, во сне, мол, человек ничего не делает. На самом деле, если человек не высыпается, то у него мозги не работают, – пояснил Ковальзон. – И вместо того, что он, как ему кажется, сэкономил время, недоспал и что-то делал, он ничего не сделает. Он будет тупо смотреть на монитор, у него будет состояние пониженной бодрости, которое человеку не дает возможности ничего делать».

По словам доктора наук, в Америке внедряют хорошую систему: дневной перерыв клерки проводят в комнате отдыха, где можно расслабиться, сделать упражнения, послушать музыку или просто поспать. Ковальзон отметил, что дневной сон помогает продуктивнее окончить рабочий день, но он, однако, не должен быть больше 45 минут, иначе вечером будет нарушено засыпание.

«Мы все разные, но мы спим циклами. Цикл занимает полтора часа. Большинству людей нужно пять циклов, это, практически восемь часов. Но, есть люди, которым пять циклов мало, нужно шесть. А есть люди, которые умудряются выспаться за четыре цикла и не испытывает никакой сонливости, это генетические особенности», – рассказал профессор.

Чтобы человек мог понять, сколько времени ему нужно для высыпания, ему следует на выходных засечь время отхода ко сну и подъема. В субботу, если на неделе был недосып, идет отдача после пятидневки. А в воскресенье, «если вы вовремя легли, посмотрите – во сколько вы встали. Вот это и будет ваше время».

Кроме того, Владимир Ковальзон рассказал о «совах», «жаворонках», отметив, что большинство людей все же относятся к «голубям», то есть, их биологические часы могут перестраиваться в зависимости от того, чего требует его работа.

«Но есть врожденные «совы» и врожденные «жаворонки», вот с ними вы не сделаете ничего. Жизнь заточена под «жаворонков», и «совам» приходится тяжело. Все шишки на них валятся, им выговора объявляют, увольняют, а с ними ничего сделать нельзя, потому, что они так устроены. Среди великих «сов» был Рене Декарт, который, когда все жили при свечах, поздно работал и поздно вставал», – заметил профессор.

Современным людям Ковальзон посоветовал высыпаться, напомнив про опасность «засыпания за рулем». В этом случае у человека на некоторое время отключается сознание из-за времени суток или циклического периода, когда у него очень сильная предрасположенность ко сну.

«Есть состояние – микросон. Это доли секунды, человек даже не осознает, что он засыпает, но острота сознания ушла. Это либо такое время суток, либо внутренний ритм подсказывает, что ему нужно спать. Так что современному человеку, который, уставившись в одну точку, неподвижно сидит за рулем или за компьютером, это совершенно противоестественная ситуация. Эволюцией он к этому не приспособлен. И, конечно, проведя в таком положении несколько десятков минут, он начинает отключаться», – объяснил Ковальзон.

Фото: Twitter

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