Мурманск: прогноз отключений на 14 июля

МУРМАНСК/ 13 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 июля.
C 8 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ» – 492 дома
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. ШЕВЧЕНКО,26А (АО «МЭС») – 13 домов
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. БОНДАРНАЯ,12А (АО «МЭС») – 27 домов
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ,17/1 (АО «МЭС») – 9 домов
С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 24 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ - 458 домов
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – ДО ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ пр. Кирова, 56, 58
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.59 ул. Декабристов, 2/24
ул. Халтурина, 15, 33. 35, 44
ул. Владимирская, 17
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 10.30 ул. Бабикова, 8
11.00 – 13.00 ул. Крупской, 35
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.