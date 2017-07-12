В Мурманской области дождливо и прохладно

14 Июля 2017 года, 08:47

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Скандинавский циклон, уходящий в Баренцево море, оставил на севере области прохладную погоду и дожди. В ближайшие день-два будет преобладать ветер северных направлений, а температура воздуха будет около +10°. В центре и на юге области пройдут дожди, но будет значительно теплее – до +23°.

В Мурманске сегодня пасмурная погода, временами дождь, в первой половине дня – туман. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с. Воздух прогреется до +12°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», максимальная температура в этот день в Мурманске наблюдалась в 1945 году (+28,8°), минимальная – в 1949 (+3,5°).