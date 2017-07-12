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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Приглашаем на открытое мероприятие «ДЕНЬ КНАУФ» в Мурманске
 
 
 
 
14 Июля 2017 года, 09:30

Приглашаем на открытое мероприятие «ДЕНЬ КНАУФ» в Мурманске

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МУРМАНСК/ 14 июля - Мурманчан и гостей города приглашают на открытое мероприятие «ДЕНЬ КНАУФ», которое состоится 20 июля 2017 года с 13:00 до 20:00 в ТЦ «МУРМАНСК МОЛЛ» (г. Мурманск, пр. Ленина, 32).

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

  • Мастер-классы по применению строительных и отделочных материалов КНАУФ
  • Профессиональные советы по ремонту от технических специалистов КНАУФ
  • Викторина с сувенирами от КНАУФ
  • Фотозона с магнитами на память
  • В начале каждого часа – розыгрыш призов!

ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС!

Время проведения

Тематика

13:00 - 13:10

Начало мероприятия

13:10 - 13:35

«Я от тебя не отстану!»

Грунтовки для укрепления основания и улучшения адгезии при оштукатуривании, шпаклевании и финишной отделке.

КНАУФ-Тифенгрунд, КНАУФ-Мультигрунд, КНАУФ-Миттельгрунд, КНАУФ-Декоргрунд, КНАУФ-Бетоконтакт

13:35 - 14:00

«Любимый сосед за каждой стеной!»

Системы звукоизоляции КНАУФ для жителей современных многоэтажных домов.

Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты

14:00 - 14:10

Лотерея

14:10 - 14:35

«Подари своему дому шубу!»

Демонстрация нанесения и придания фактуры цементным декоративным штукатуркам. КНАУФ-Диамант

Демонстрация приемов декоративной отделки с помощью финишной шпаклевки КНАУФ-Ротбанд Паста Профи для внутренних работ.

14:35 - 15:00

«Хороший пол - полремонта!»

Демонстрация возможностей универсальной наливной стяжки и сборных оснований пола.

КНАУФ-Трибон, КНАУФ-суперпол, КНАУФ-суперлист

15:00 - 15:10

Лотерея

15:10 - 15:35

«Любое дело клеится!»

Демонстрация приклеивания плитки с помощью клеевых составов.

КНАУФ-Флизен Плюс, КНАУФ-Флекс

15:35 - 16:00

«Лей - не жалей!»

Демонстрация применения гидроизоляционных систем КНАУФ.

КНАУФ-мембрана, гидроизоляционные лента, углы и манжеты, КНАУФ-Флэхендихт

16:00 - 16:10

Лотерея

16:10 - 16:35

«Я от тебя не отстану!»

Грунтовки для укрепления основания и улучшения адгезии при оштукатуривании, шпаклевании и финишной отделке.

КНАУФ-Тифенгрунд, КНАУФ-Мультигрунд, КНАУФ-Миттельгрунд, КНАУФ-Декоргрунд, КНАУФ-Бетоконтакт

16:35 - 17:00

«Любимый сосед за каждой стеной!»

Системы звукоизоляции КНАУФ для жителей современных многоэтажных домов.

Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты

17:00 - 17:10

Лотерея

17:10 - 17:35

КНАУФ-Хартмут

Особенности применения дюбеля для пустотелых конструкций.

17:35 - 18:00

«Новый КНАУФ-лист для профессионалов и не только!»

Уникальный гипсокартонный лист для самых требовательных.

Идеальная лицевая поверхность, универсальный лист для первоклассного ремонта,  повышенная прочность и ударостойкость

18:00 - 18:10

Лотерея

18:10 - 18:35

«Внимание - новинка!»

Новый узнаваемый вид, защита от подделок, улучшение качественных характеристик.

Обновленный КНАУФ-профиль с треугольной насечкой

18:35 - 19:00

Шпаклевочная машина PFT

Демонстрация и особенности работы.

19:00 - 19:10

Лотерея

19:10 - 19:35

«Любимый сосед за каждой стеной!»

Системы звукоизоляции КНАУФ для жителей современных многоэтажных домов.

Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты

19:35 - 20:00

Подведение итогов дня
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