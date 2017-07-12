Приглашаем на открытое мероприятие «ДЕНЬ КНАУФ» в Мурманске

МУРМАНСК/ 14 июля - Мурманчан и гостей города приглашают на открытое мероприятие «ДЕНЬ КНАУФ», которое состоится 20 июля 2017 года с 13:00 до 20:00 в ТЦ «МУРМАНСК МОЛЛ» (г. Мурманск, пр. Ленина, 32).
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- Мастер-классы по применению строительных и отделочных материалов КНАУФ
- Профессиональные советы по ремонту от технических специалистов КНАУФ
- Викторина с сувенирами от КНАУФ
- Фотозона с магнитами на память
- В начале каждого часа – розыгрыш призов!
ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС!
|
Время проведения
|
Тематика
|
13:00 - 13:10
|
Начало мероприятия
|
13:10 - 13:35
|
«Я от тебя не отстану!»
|
Грунтовки для укрепления основания и улучшения адгезии при оштукатуривании, шпаклевании и финишной отделке.
|
КНАУФ-Тифенгрунд, КНАУФ-Мультигрунд, КНАУФ-Миттельгрунд, КНАУФ-Декоргрунд, КНАУФ-Бетоконтакт
|
13:35 - 14:00
|
«Любимый сосед за каждой стеной!»
|
Системы звукоизоляции КНАУФ для жителей современных многоэтажных домов.
|
Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты
|
14:00 - 14:10
|
Лотерея
|
14:10 - 14:35
|
«Подари своему дому шубу!»
|
Демонстрация нанесения и придания фактуры цементным декоративным штукатуркам. КНАУФ-Диамант
|
Демонстрация приемов декоративной отделки с помощью финишной шпаклевки КНАУФ-Ротбанд Паста Профи для внутренних работ.
|
14:35 - 15:00
|
«Хороший пол - полремонта!»
|
Демонстрация возможностей универсальной наливной стяжки и сборных оснований пола.
|
КНАУФ-Трибон, КНАУФ-суперпол, КНАУФ-суперлист
|
15:00 - 15:10
|
Лотерея
|
15:10 - 15:35
|
«Любое дело клеится!»
|
Демонстрация приклеивания плитки с помощью клеевых составов.
|
КНАУФ-Флизен Плюс, КНАУФ-Флекс
|
15:35 - 16:00
|
«Лей - не жалей!»
|
Демонстрация применения гидроизоляционных систем КНАУФ.
|
КНАУФ-мембрана, гидроизоляционные лента, углы и манжеты, КНАУФ-Флэхендихт
|
16:00 - 16:10
|
Лотерея
|
16:10 - 16:35
|
«Я от тебя не отстану!»
|
Грунтовки для укрепления основания и улучшения адгезии при оштукатуривании, шпаклевании и финишной отделке.
|
КНАУФ-Тифенгрунд, КНАУФ-Мультигрунд, КНАУФ-Миттельгрунд, КНАУФ-Декоргрунд, КНАУФ-Бетоконтакт
|
16:35 - 17:00
|
«Любимый сосед за каждой стеной!»
|
Системы звукоизоляции КНАУФ для жителей современных многоэтажных домов.
|
Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты
|
17:00 - 17:10
|
Лотерея
|
17:10 - 17:35
|
КНАУФ-Хартмут
|
Особенности применения дюбеля для пустотелых конструкций.
|
17:35 - 18:00
|
«Новый КНАУФ-лист для профессионалов и не только!»
|
Уникальный гипсокартонный лист для самых требовательных.
|
Идеальная лицевая поверхность, универсальный лист для первоклассного ремонта, повышенная прочность и ударостойкость
|
18:00 - 18:10
|
Лотерея
|
18:10 - 18:35
|
«Внимание - новинка!»
|
Новый узнаваемый вид, защита от подделок, улучшение качественных характеристик.
|
Обновленный КНАУФ-профиль с треугольной насечкой
|
18:35 - 19:00
|
Шпаклевочная машина PFT
|
Демонстрация и особенности работы.
|
19:00 - 19:10
|
Лотерея
|
19:10 - 19:35
|
«Любимый сосед за каждой стеной!»
|
Системы звукоизоляции КНАУФ для жителей современных многоэтажных домов.
|
Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты
|
19:35 - 20:00
|
Подведение итогов дня