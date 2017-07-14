Антимонопольщики вновь просят помощи мурманчан

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День КНАУФ в Мурманске День КНАУФ в Мурманске
LADA 4х4: 40 лет легенде LADA 4х4: 40 лет легенде
«Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
 
 

Видеоновости16+

Как специалисты Северного флота поднимают танки времён Великой Отечественной со дна Баренцева моря?
 
 
 
 

Курсы валют 14.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,8776
0,0805
1 USD
Доллар США
60,1836
-0,4391
1 EUR
Евро
68,8139
-0,6355
10 NOK
Норвежских крон
72,7945
-0,5577
10 SEK
Шведских крон
71,9633
-0,1585
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.7 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

МГТУ лишили финансирования и зарплаты
14 Июля 2017, 09:40
МГТУ лишили финансирования и зарплаты
Рейс Red Wings из Сочи задерживается на шесть часов. Обновлено
13 Июля 2017, 13:25
Рейс Red Wings из Сочи задерживается на шесть часов. Обновлено
Турция подпортила статистику российским курортам
13 Июля 2017, 11:29
Турция подпортила статистику российским курортам
В Заполярье на границе с Норвегией задержали сирийцев
12 Июля 2017, 18:15
В Заполярье на границе с Норвегией задержали сирийцев
 
 
 
 

Самое читаемое

Случайные свидетели спасли тонущих в запертой машине четверых человек. Видео
13 Июля 2017, 15:47
Мурманские следователи расследуют очередной суицид
13 Июля 2017, 15:19
«Прямая линия» с президентом «подняла» Марину Ковтун на шестое место медиарейтинга
13 Июля 2017, 14:54
Турция подпортила статистику российским курортам
13 Июля 2017, 11:29
Рейс Red Wings из Сочи задерживается на шесть часов. Обновлено
13 Июля 2017, 13:25
Сергей Павлович Гнилицкий. Некролог
13 Июля 2017, 16:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Антимонопольщики вновь просят помощи мурманчан
 
 
 
 
14 Июля 2017 года, 09:15

Антимонопольщики вновь просят помощи мурманчан


МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Региональное управление антимонопольной службы обращается к жителям региона принять участие в опросе.

Опрос проводится с целью определения степени пристойности использования образа на одном из рекламных баннеров, расположенном у входа в магазин для рыбалки. По результатам общественного мнения будет решаться вопрос о возбуждении дела.

Опрос проводится на сайте Мурманского УФАС. Проголосовать можно до 30 июля. На момент написания заметки большинство проголосовавших не считают рекламный баннер непристойным.

Это уже не первый случай, когда ФАС обращается за помощью. Например, антимонопольная служба больше года не могла принять решение относительно схожести сливочных масел двух марок - «Валио» и «Бабы Вали». По результатом опроса подавляющее большинство голосов было отдано в пользу похожести, и на основании этого УФАС возбудило дело. Также мурманская антимонопольная служба проводила опрос по соблюдению законодательства о рекламе в отношении сети мурманских супермаркетов.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Областное правительство отчиталось об отдыхе северян в первом полугодии
2.
МГТУ лишили финансирования и зарплаты
3.
На проспекте Ленина в Мурманске сгорели автомобиль и квартира
4.
В Мурманской области дождливо и прохладно
5.
Мурманск: прогноз отключений на 14 июля
 
 
 
 
    array(5) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29089" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203336.html" ["comment"]=> string(99) "Зашёл на сайт УФАС, проголосовал за не непристойность." ["date"]=> string(19) "2017-07-14 11:05:03" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.104" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68802575" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29091" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203336.html" ["comment"]=> string(69) "это конечно важнее , чем цены на овощи." ["date"]=> string(19) "2017-07-14 11:10:55" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(13) "tiaww@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.54.138.68" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68802690" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29093" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203336.html" ["comment"]=> string(72) "а я считаю, что очень жизнеутверждающий" ["date"]=> string(19) "2017-07-14 11:13:57" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(13) "tiaww@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.54.138.68" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68802754" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29094" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203336.html" ["comment"]=> string(201) "в совдепии ещё каменный век ! при иване грозном этого деятельного рекламодателя культурно усадили бы на кол !!!" ["date"]=> string(19) "2017-07-14 11:21:59" ["autor"]=> string(4) "koks" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "78.155.222.170" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68802891" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "29097" ["channel"]=> string(22) "/news/item/203336.html" ["comment"]=> string(213) "Ваще не уместно, Рыбалка и женская жопка.... Маркетолог мудак.. Проголосовал за отсутствие рекламы рыбалки на плакате!" ["date"]=> string(19) "2017-07-14 11:26:04" ["autor"]=> string(12) "Правда" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "95.54.192.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68802969" } }
  • Зашёл на сайт УФАС, проголосовал за не непристойность.
  • это конечно важнее , чем цены на овощи.
  • а я считаю, что очень жизнеутверждающий
  • в совдепии ещё каменный век ! при иване грозном этого деятельного рекламодателя культурно усадили бы на кол !!!
  • Ваще не уместно, Рыбалка и женская жопка.... Маркетолог мудак.. Проголосовал за отсутствие рекламы рыбалки на плакате!
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта