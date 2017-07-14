Антимонопольщики вновь просят помощи мурманчан

14 Июля 2017 года, 09:15

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Региональное управление антимонопольной службы обращается к жителям региона принять участие в опросе.

Опрос проводится с целью определения степени пристойности использования образа на одном из рекламных баннеров, расположенном у входа в магазин для рыбалки. По результатам общественного мнения будет решаться вопрос о возбуждении дела.

Опрос проводится на сайте Мурманского УФАС. Проголосовать можно до 30 июля. На момент написания заметки большинство проголосовавших не считают рекламный баннер непристойным.

Это уже не первый случай, когда ФАС обращается за помощью. Например, антимонопольная служба больше года не могла принять решение относительно схожести сливочных масел двух марок - «Валио» и «Бабы Вали». По результатом опроса подавляющее большинство голосов было отдано в пользу похожести, и на основании этого УФАС возбудило дело. Также мурманская антимонопольная служба проводила опрос по соблюдению законодательства о рекламе в отношении сети мурманских супермаркетов.