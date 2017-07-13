Мурманский следком пошёл в YouTube

14 Июля 2017 года, 10:53

МУРМАНСК/ 14 июля - Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области открыт свой канал в популярном социальном видеохостинге YouTube.

Это очередной шаг, подтверждающий стремление регионального управления СКР к открытости и повышению эффективности его работы с населением области. И это далеко не первое представительство СУ СКР по Мурманской области в крупных социальных сетях.

Ранее, следственным управлением созданы аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter», «Facebook» и «Instagram».

В социальных сетях будет публиковаться информация о работе следователей следственного управления, ходе и результатах расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, об участии сотрудников следственного управления в различных мероприятиях, разъяснения для граждан по вопросам, входящим в компетенцию следственного управления и другая информация.

«Подписавшись на официальные аккаунты в социальных сетях, вы будете в курсе последних новостей о деятельности СУ СКР по Мурманской области. Там вы сможете первыми узнать последнюю, официальную и достоверную информацию от ведомства», – говорится в сообщении.