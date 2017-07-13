Корабли Северного флота примут участие в Главном морском параде страны в Петербурге

14 Июля 2017 года, 11:23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – В День Военно-морского флота, в последнее воскресенье июля, в Санкт-Петербурге во второй раз в истории состоится Главный морской парад страны. Ранее День ВМФ отмечался только в главных базах флота — Астрахани, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе и Владивостоке, но в более скромных масштабах и не носил статуса общероссийского мероприятия.

Как рассказали «Известиям» в штабе ВМФ, Главный парад пройдет в Кронштадте — исторической базе Балтийского флота. Это станет одним из самых масштабных событий в истории советского и современного российского флота. По размаху мероприятие превзойдет празднование 300-летия российского Военно-морского флота, проходившее в Санкт-Петербурге в 1996 году.

Парад пройдет в районах Восточной Усть-Рогатки и Южной оградительной стенки Средней гавани Кронштадта. Там будут размещаться зрители и выставка образцов боевой техники ВМФ. Всего в празднике будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Их соберут с Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Будут привлечены несколько десятков самолетов и вертолетов морской авиации, подразделения морской пехоты, береговых ракетных войск и инженерных подразделений. Каждый участник торжества будет отмечен специально учрежденной медалью.

Морскую часть парада представят тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», крейсер «Маршал Устинов», большие десантные корабли «Александр Шабалин», «Минск» и «Кулаков». На рейд встанут фрегат «Адмирал Макаров», ракетные катера «Димитровград» и «Чувашия», подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино». Среди участников парада будут корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик БТ-115 и др.

«Впервые в истории в параде примет участие самый большой в мире атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской», — рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитан первого ранга Игорь Курдин. — Корабль перейдет на Балтику в составе группы боевых кораблей Северного флота».

В этот день над городом пройдут все типы боевых самолетов и вертолетов морской авиации. Это противолодочный самолет-амфибия, или летающая лодка, Бе-12, дальние противолодочные самолеты Ту-142Мк и М3. Впервые на параде пролетит Ту-142МР. Этот самолет предназначен для организации связи с атомными подводными кораблями и до последнего времени считался сверхсекретным. Также будут показаны противолодочный самолет Ил-38, истребители Су-27 и новейшие Су-30СМ, а также перелетевшие из-под Североморска палубные истребители Су-33 и МиГ-29К. В прошлом году они впервые приняли участие в операции Воздушно-космических сил в Сирии. Впервые в Петербург прилетят «воздушные боевые корабли» — высотные самолеты-перехватчики МиГ-31. Над кораблями флота пролетят ударные вертолеты Ми-24 и Ка-52, палубные Ка-29 и Ка-27, а также военно-транспортные Ми-8.

В Военно-морском параде Северного флота, который состоится в Кольском заливе на рейде города Североморска, примут участие более 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения СФ. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВМФ, пройдут во всех гарнизонах Северного флота.

Традиция проведения военно-морских парадов была введена Петром I в 1699 году. Первым настоящим парадом с точки зрения соблюдения ритуалов считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русских моряков при Гангуте. Постоянными парады стали после революции 1917 года. Руководство СССР сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников — 1 Мая и 7 Ноября. Уже после Великой Отечественной войны морские парады стали организовывать и в день Военно-морского флота июля. Термин «Главный военно-морской парад» появился только в 1996 году — в год 300-летия создания ВМФ России.