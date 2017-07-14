Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью рыбаков

14 Июля 2017 года, 13:51

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью мурманских моряков на борту траулера «Капитан Сулимов», находящегося на промысле в Норвежском море.

«В этот тяжелый час мы передаем слова поддержки родным и близким погибших и желаем им терпения и выдержки, чтобы пережить тяжелую утрату», - отметила глава региона.

Напомним, сегодня утром стало известно, что на борту мурманского судна в результате отравления угарным газом погибли четыре члена экипажа. По данному факту начата проверка.