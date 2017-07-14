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Главная » НОВОСТИ » Гибель мурманских рыбаков проверяет прокуратура
 
 
 
 
14 Июля 2017 года, 14:17

Гибель мурманских рыбаков проверяет прокуратура


МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели рыбаков в Норвежском море на траулере «Капитан Сулимов». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По предварительным данным, произошло задымление в одном из помещений судна (выведенный из эксплуатации мукомольный цех,прим. ред.). Четыре моряка зашли в помещение без средств защиты, предположительно получили отравление угарным газом с последующим смертельным исходом.

В настоящее время судно самостоятельно следует с места промысла в порт Торсхавн (Фарерские острова) для дальнейшего расследования и проведения судебной экспертизы. Судовладельцем судна является компания «Робинзон», возглавляемая экс-депутатом Мурманского горсовета Ириной Мокеровой.

Соболезнования в связи с гибелью рыбаков выразила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Фото: Den.N1977

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