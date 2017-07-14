Чернышенко: Арктическая стратегия стала «пробуксовывать»

14 Июля 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Реализация Арктической стратегии стала «пробуксовывать», заявил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко.

Законопроект о развитии Арктической зоны России был поддержан на парламентских слушаниях в ноябре прошлого года. Правительство включило в план законопроектные работы, но потом, в связи с разными обстоятельствами, в том числе экономическими, возникли проблемы.

«Например, Минфин высказал свою серьезную озабоченность с точки зрения финансирования арктических проектов – по крайней мере, речь шла о 250 млрд рублей, которые требовались в программу развития Арктики, – рассказал Чернышенко. – Сегодня нет понимания, что этот закон в ближайшей перспективе может быть рассмотрен».

Сейчас сокращается финансирование приоритетных арктических проектов и программы социально-экономического развития Арктики, отметил Чернышенко.

«Я думаю, нам с губернаторами северных регионов нужно активно бороться, чтобы вернуть интерес к этому вопросу и добиться принятия закона и восстановления финансирования, потому что иного развития наших северных арктических проблем не будет», – подчеркнул член Совфеда.

Кроме того, откладывается спуск на воду атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал», однако здесь задержка не связана с государственной политикой, заметил Чернышенко. Напротив, только вмешательство президента помогло сдвинуть проекты по срокам.

Чернышенко сказал, что сейчас идет переориентация на государственно-частное партнерство. Например, для достройки атомного ледокола «Лидер» предложено выйти именно на такое партнерство. По мнению сенатора, «основная проблема финансирования и развития Арктики уходит в поиск новой модели финансирования».

Есть, однако, и позитивные моменты: недавно президент подписал изменения в Указ о составе Арктической зоны России, и теперь три района Карелии также признаны территориями Арктики. Совет Федерации также одобрил идею о включении в состав Арктической зоны нескольких населенных пунктов Якутии.