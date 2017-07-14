Большинство американских политиков понимают важность российско-американского сотрудничества

14 Июля 2017 года, 15:00

ВАШИНГТОН/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – В Вашингтоне 21-22 июня состоялся Форум по российско-арктическому сотрудничеству в Арктике, в котором принял участие член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко.

В рамках Форума были рассмотрены инвестиции в развитие Севморпути, вопросы безопасности судоходства в Беринговом проливе и взаимодействия береговой охраны России и США, развитие научных обменов и приграничного экономического сотрудничества.

Чернышенко отметил важность продолжения российско-американского диалога в Арктике и подчеркнул необходимость развития Севморпути и строительства ледокольного флота. По его словам, с учетом изменения климата, тема Севморпути становится все более актуальной, востребованной и инвестиционно привлекательной.

Форум показал, что, несмотря на отношения между Россией и США, большинство политиков в Штатах понимают важность российско-американского сотрудничества. Игорь Чернышенко также добавил, что в арктические проекты активно входят Китай и Корея.

«Арктическая проблематика осталась одной из немногих, где мы можем с Конгрессом США о чем-то дискутировать, и где у нас есть общие позитивные или, по крайней мере, конструктивные подходы», – подчеркнул член СФ.