Следователи начали проверку по факту гибели туриста из Ульяновска

14 Июля 2017 года, 15:13

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области начата доследственная проверка по факту гибели туриста из Ульяновска на реке Поной.

По предварительным данным, группа туристов из Ульяновска в составе четырёх человек сплавлялась на байдарках по реке Поной. Во время сплава одна из байдарок перевернулась, в результате чего погиб мужчина, 1986 года рождения.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего несчастного случая, приведшего к гибели мужчины. Процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, будет принято решение.