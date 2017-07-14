Невыплатой зарплаты в МГТУ заинтересовался следком

МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области начата процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка изложенным в СМИ сведениям о невыплате заработной платы работникам Мурманского государственного технического университета. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального следкома.
«В рамках проверки следователям предстоит установить точный размер задолженности по заработной плате, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права работников университета», - отмечается в сообщении.